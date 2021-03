Covid, al collasso gli ospedali della Bat

Con la terza ondata in corso gli ospedali della sesta provincia pugliese sembrano non reggere più alla crisi epidemiologica, e i numeri appaiono impressionanti.La terapia intensiva dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta vede occupati 22 posti su 23, al limite anche il PMA allestito dalla Marina Militare.Analoga situazione si registra presso la terapia intensiva dell'ospedale "V. Emanuele II" di Bisceglie, dove risultano essere occupati anche gli ulteriori due posti letto ricavati all'interno del medesimo reparto; non meglio la situazione all'interno della struttura "Universo Salute" che vede occupati 26 posti su 28.Al completo anche i posti letto post-Covid di Canosa.