Covid, aumentano ancora i contagi a Trani: 288 i casi attualmente positivi

Un dato in costante crescita e che inizia a destare seria preoccupazione nella sesta provincia pugliese. La città di Trani conta attualmente 288 casi positivi ed insieme alle vicine Andria e Barletta si conferma tra quelle città della Bat con maggior numero di contagi. Oltre i 100 il numero dei guariti ma non c'è conferma sul dato esatto.La corsa dei contagi non si placa neanche all'interno delle scuole con interi classi in quarantena e in alcuni casi persino interi istituti chiusi.L'ondata di contagi inizia a pesare anche sull'economia locale: nelle ultime ore si registra, per esempio, la chiusura di una filiale bancaria in piazza della Repubblica e dell'ufficio postale in largo Petrarca, in entrambi i casi per la presenza di casi tra il personale.