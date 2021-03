Covid, avviate le vaccinazioni per i detenuti del carcere di Trani

Continua la campagna vaccinale all'interno del Carcere maschile di Trani: dopo la somministrazione del vaccino al personale avvenuta ad inizio settimana, questa mattina è toccato anche ai detenuti ricevere il siero. Erano stati una trentina, infatti, tra agenti e personale amministrativo, coloro che lunedì scorso avevano ricevuto la prima dose dell'Astrazeneca.L'Istituto Penitenziario di Trani è il primo in Puglia ad aver avviato la campagna vaccinale per i detenuti: un traguardo importantissimo considerato che gestire un focolaio all'interno di queste strutture sarebbe un'operazione difficile.Ancora una volta le operazioni coordinate dall'Asl su indicazioni della Regione e guidate dalla dottoressa Albrizio si sono svolte in totale sicurezza in una sala attrezzata presso la struttura di via Andria.