Covid, cala ancora la curva dei contagi a Trani: 216 i casi attualmente positivi

In linea con l'andamento nazionale che vede scendere il tasso di positività (il rapporto tra casi positivi rispetto al totale dei tamponi), a Trani il numero dei positivi al covid -19, tra ammalati sintomatici e positivi asintomatici continua a scendere: dai 278 della settimana scorsa si è scesi a 216.Dati positivi, dunque, ma che non devono far abbassare la guardia specialmente in questi giorni in cui Trani è ritornata in zona gialla con l'apertura delle attività di ristorazione e bar. La raccomandazione è del Sindaco Bottaro ma la prudenza è affidata al buon senso dei cittadini, soprattutto in vista delle imminenti festività, perchè possano essere vissute in un clima di limitazioni ma anche di relativa serenità in attesa del vaccino evitando in ogni modo il pericolo di una terza ondata della pandemia.«A Trani siamo riusciti a rimanere in zona gialla evitando chiusure e altre limitazioni ma è fondamentale continuare ad adottare comportamenti responsabili. Non vanifichiamo i sacrifici di molti, teniamo ben presente il nostro essere comunità, la necessità di lavorare insieme per superare questo momento difficile - è l'invito del primo cittadino. Dobbiamo essere uniti, responsabili, solidali, oggi ancora di più».