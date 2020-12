Covid, calano ancora i contagi a Trani: 199 i casi attualmente positivi

Sono 199 i casi attualmente positivi a Trani: è l'ultimo dato ufficiale diffuso dal Comune di Trani. Un numero sempre più in discesa ma che non deve far abbassare la guardia specialmente in questi giorni di festività. Sono sempre più le persone che si negativizzano e il dato potrebbe essere destinato a scendere nelle prossime ore.Non sono mancate scene di assembramento in questo ultimo weekend "libero" prima del lockdow natalizio. Ieri sera in particolare le vie del centro sono state prese d'assalto da gruppi e comitive tanto che è stato necessario l'intervento della Polizia locale.