Covid, cominciate vaccinazioni del personale nel carcere di Trani

Le operazioni sono state coordinate ancora una volta dalla dottoressa Patrizia Albrizio, responsabile sanitario del centro vaccinazioni di Trani.

Ha preso il via la campagna di vaccinazione per gli agenti della Polizia Penitenziaria: questa mattina una trentina, tra agenti e personale amministrativo, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca.Il vaccino è stato somministrato direttamente dal personale sanitario ed infermieristico dell'Asl che ha operato in una sala attrezzata presso la struttura di via Andria. A Trani si sta procedendo con la somministrazione del vaccino a giorni alterni per consentire il riposo del personale e non creare quindi disservizi sul posto di lavoro.