Covid, crescita di contagi in Puglia: più positivi che in Lombardia

Desta allarme anche il rapporto tra tamponi effettuati e contagi: 9,11%, che colloca, anche in questo caso, la Puglia al quinto posto della graduatoria nazionale, alle spalle di Val d'Aosta (11,56%), Piemonte (11,9%), Lombardia (9,92%) e Campania (9,31%).

La Puglia ha sorpassato la Lombardia per quanto riguarda i casi attualmente positivi al Covid-19 (ricoverati in terapia intensiva, ricoverati con sintomi, isolamento domiciliare). Lo si legge nel sito della Fondazione Gimbe, che produce uno dei più attenti e dettagliati monitoraggi dell'andamento della diffusione del virus.Nella settimana 6-12 gennaio la Regione Puglia ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 8,5%; nelle ultime 2 settimane si rileva un'incidenza di 389 casi positivi per 100.000 abitanti.Per quanto riguarda i casi attualmente positivi, la Puglia figura al quinto posto della graduatoria nazionale, con 54.933 casi (circa 400 in più della Lombardia) alle spalle di Veneto (87.540), Lazio (78.881), Campania (74.717) ed Emilia Romagna (61.466).Il virus quindi avanza in Puglia ma non in maniera uniforme. La provincia che denota la maggiore incidenza tra il numero dei contagi e la popolazione residente è la Capitanata (3,6%), incalzata da Bari (3,2%). Segue la Bat (3%), quindi Taranto (2,2%), Brindisi (1,)%) e infine Lecce (1%).