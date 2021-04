Corre ancora la macchina dei vaccini a Trani: oggi somministrate 593 dosi

E domani al Palasalute riprendono le somministrazioni libere di vaccino per gli over 60

La macchina dei vaccini a Trani non si ferma, anzi procede a grandi passi e con ordine pur essendo libero l'accesso al PalaAssi- ridenominato Palasalute- senza prenotazione, anche a tutti quei cittadini senza fragilità che abbiano dai 60 compiuti ai 79 anni. Indispensabile avere con sè la tessera sanitaria.Questi ultimi seguono una corsia diversa dai cittadini muniti di prenotazione. Il PalaAssi rimarrà anche domani aperto dalle 8, 30 fino alle 19, 30Il presidente Emiliano ha dichiarato che per non interrompere questo ritmo ha già fatto richiesta di avere altre dosi di Pfizer e Moderna entro domani pomeriggio.