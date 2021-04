Covid, due alunni positivi in una scuola elementare di Trani

A due giorni dal ritorno sui banchi, secondo le intenzioni del Governo, si registrano ben due nuovi casi covid in una scuola elementare di Trani. Gli studenti, facenti parte dello stesso nucleo familiare ma frequentanti due classi differenti, sono ora in isolamento domiciliare. L'istituto in queste ore sta provvedendo ad informare le singole famiglie: i loro compagni di classe, circa una cinquantina in totale, dovranno ora osservare la quarantena.Secondo le Faq predisposte dal Ministero della Salute nel caso di alunno positivo al covid, il referente scolastico Covid-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing sono posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato oppure in quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con effettuazione al decimo giorno di test antigenico o molecolare.Sarà comunque il Dipartimento di Prevenzione che deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.