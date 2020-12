Covid: due maestre positive in un asilo privato

Risultate positive al tampone molecolare del coronavirus due maestre di un asilo privato di Trani, che si erano sottoposte in un primo momento al tampone rapido - risultato positivo- dopo la positività al tampone del marito di una delle due.Di seguito è arrivato il risultato definitivo del tampone molecolare del cui risultato sono state tempestivamente avvisate le famiglie dei bambini e del personale della scuola, già allertate; la prassi prevede per loro la quarantena affinchè, in attesa di essere sottoposte al tampone fissato dalla ASL per il giorno 2 gennaio, rimangano in regime di autoisolamento cautelativo.Sappiamo bene che i bambini piccoli pur essendo meno aggrediti dal covid non ne sono affatto immuni e soprattutto possono essere veicolo per i propri familiari, sia conviventi che con i pochi parenti o congiunti con i quali in questi giorni di festa è consentito vedersi.