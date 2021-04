Covid e controlli, Emiliano ai pugliesi: «Vi prego autogestitevi»

«Bisogna ridurre al massimo, durante queste festività, ogni occasione di incontro. Le messe si possono seguire in TV, si possono fare per TV e per telefono tutti quelli adempimenti che è possibile fare di persona». Lo dice il governatore pugliese Michele Emiliano parlando a Sky in un intervento in cui ha anche parlato dei controlli che in questo giorni del weekend pasquale saranno effettuati. «Evitate per favore i contatti, vi prego di autogestirvi e di comprendere che anche solo fare gli auguri ad una persona cara, può innescare una catastrofe. Evitate di chiedere controlli perchè tanto nessuno è in grado di multarvi. Diciamolo chiaramente, non pretendete dallo Stato ciò che poi voi stessi non siete in grado di fare da soli, facendo funzionare il cervello».