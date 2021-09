Covid in discesa: 46 gli attualmente positivi in città, dimezzati rispetto a pochi giorni fa

Sono 46 gli attualmente positivi a Trani: il dato, comunicato dal Comune, mostra una netta discesa del numero dei contagiati: solo qualche giorno fa, il 3 settembre, erano 94. Oggi, mercoledì 8 settembre, il nuovo conteggio vede il numero degli attualmente positivi praticamente dimezzato nell'arco di meno di una settimana. Una curva in netta discesa con numeri che fanno ben sperare, tenendo conto che il 23 agosto il Comune comunicava la presenza di ben 168 casi in città.Un segnale positivo di ripresa: sono sempre più i cittadini che in queste settimane stanno ricevendo il vaccino anti-covid a Trani, ma in generale in tutta la Bat, dove prosegue la campagna vaccinale degli studenti in vista dell'imminente riapertura delle scuole.