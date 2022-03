Covid, in Puglia incremento di contagi: +51,6% rispetto alla settimana precedente

E' in Puglia che, nella settimana dal 16 al 22 marzo, si è registrato il maggior incremento di contagi Covid: i casi sono aumentati del 51,6% rispetto a sette giorni prima, contro una media nazionale del 32,2%. E per la terza settimana consecutiva, la provincia di Lecce fa segnare il record in Italia di nuovi positivi con 2.062 casi ogni 100mila abitanti. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. In Puglia i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 2.731, in risalita rispetto a 2.138 della settimana scorsa.Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica, pari al 21,2%, mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva, pari al 6,4%. Oltre alla provincia di Lecce, c'è stato un incremento dei nuovi casi ogni 100mila residenti in tutti i territori: nel Barese ne sono stati rilevati 1.281, nel Brindisino 1.242, nel Foggiano 1.055, in provincia di Taranto 999 e nella Bat 968.