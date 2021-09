Covid, l'82% dei cittadini di Trani ha ricevuto almeno una dose

Sono 5.545.657 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.263.489).Continua a salire la percentuale dei cittadini della provincia Bat che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino: al momento è l'81 per cento degli aventi diritto mentre il 63 per cento ha già completato il ciclo vaccinale. In tutti i comuni della Asl i dati sono incoraggianti: ad Andria e Barletta ha la prima dose di vaccino l'81 per cento della popolazione, a Bisceglie l'83, a Canosa il 78, a Margherita di Savoia l'80, a Minervino l'82, a San Ferdinando il 77, a Spinazzola l'83, a Trani l'82, a Trinitapoli il 76.