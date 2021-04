Covid, la Puglia e Trani sperano nella zona gialla

Sia la Puglia che Trani attendono la decisione della Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità che oggi, come ogni venerdì, si riunirà per valutare il report settimanale regione per regione e stabilire le fasce di rischio (con le conseguenti restrizioni) per la prossima settimana. Dopo cinque settimane in zona rossa e appena una in arancione, è concreta la possibilità di passare in zona gialla.Per la terza settimana consecutiva, infatti, i contagi da coronavirus sono calati e ieri anche lo stesso assessore alla Sanità regionale Pier Luigi Lopalco si è detto fiducioso sull'eventuale cambio di colore. Nella settimana dal 21 al 27 aprile, i contagi sono diminuiti del 7,8% rispetto alla settimana precedente (la settimana scorsa il calo era stato del 7,2%), mentre i casi attualmente positivi ogni 100mila residenti sono passati da 1.260 a 1.231.Ancora sopra soglia "di attenzione" i posti letto in area medica (46%) e terapia intensiva (39%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus, ma anche questi dati sono in miglioramento. Il numero dei pazienti ricoverati è sceso a 1.888 mentre ieri erano 1.916 (-28), non succedeva dagli inizi di marzo che i ricoveri andassero sotto quota 1.900. Il totale dei casi positivi COVID in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 233.497.In calo anche l'incidenza di positivi ogni 100mila abitanti che è scesa a quota 214: la Puglia è adesso terza in Italia per quanto riguarda questo dato, scavalcata da Campania (221) e Valle d'Aosta (265) e anche l'indice Rt già venerdì scorso era abbondantemente sotto quota 1 ossia pari a 0.84. Tra poche ore il quadro verrà definito.