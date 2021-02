Covid: la Scuola Gustina Rocca domani chiusa per sanificazione

Un caso registrato interrompe per un giorno la didattica in presenza

Il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Cassanelli con una circolare ha comunicato la chiusura per la giornata di domani del plesso Giustina Rocca, per consentire la sanificazione degli ambienti a seguito di un caso Covid tra il personale .Nella circolare è precisato che per tutte le classi le lezioni non saranno interrotte ma avverranno nelle modalità della didattica a distanza, secondo il protocollo della Didattica Digitale Integrata.