Covid, nella Bat 204 i minori positivi. A Trani 28 in isolamento fiduciario

Sono 204 i minori attualmente positivi nella Bat, di questi 30 hanno un'età compresa tra gli 11 e i 13 anni. 44 tra 0 e 5 anni, 62 tra i 6 e i 10 anni e 68 (il numero più alto) hanno tra i 14 e i 18 anni.Il totale dei Covid minorenni dall'inizio della pandemia è 1510, di questi 1306 guariti. La buona notizia è che non ci sono ricoveri al momento riportati nei database della Asl Bt.Guardando la distribuzione per classi di età e comune di domicilio, al 5 marzo 2021, di questi 1510 casi totali Covid (da 0 a 18 anni),. Domiciliati a Barletta, invece, sono 397 (di cui 57 attualmente in isolamento fiduciario) e 300 di Andria (di cui 25 in isolamento fiduciario).