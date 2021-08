Covid, nella Bat sempre più contagi: 78 nelle ultime ore

Sono 261 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 12.626 test processati. Altri 3 i decessi registrati in regione.Nuovi casi per provinciaProvincia di Bari: 46Provincia di Bat: 78Provincia di Brindisi: 30Provincia di Foggia: 31Provincia di Lecce: 66Provincia di Taranto: 5Residenti fuori regione: 2Provincia in definizione: 3In totale sono 4.625 le persone attualmente positive di cui 175 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.Dati complessivi261.497 Casi totali3.169.665 Test eseguiti250.178 Persone guarite6.694 Persone deceduteCasi totali per provinciaProvincia di Bari: 96.893Provincia di Bat: 27.022Provincia di Brindisi: 20.690Provincia di Foggia: 46.157Provincia di Lecce: 29.134Provincia di Taranto: 40.215Residenti fuori regione: 943Provincia in definizione: 443