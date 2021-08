Covid, prosegue nella Bat la campagna vaccinale dei giovani

Sono 5.333.884 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino al pomeriggio di ieri in Puglia. Le dosi sono il 90.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.879.605.Sono più di 900 gli studenti che venerdì 27 agosto hanno partecipato alla prima giornata dedicata esclusivamente alla vaccinazione a sportello giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Per la prossima settimana sono in programma altre due giornate dedicate: lunedì 30 agosto e mercoledì 1 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 negli hub di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani, Canosa e Margherita di Savoia si terranno vaccinazioni a sportello.Per i minori è necessaria la presenza di entrambi i genitori o, in alternativa, è possibile presentare una delega con documento di riconoscimento. I moduli sono stati pubblicati sul Portale della Asl Bt.