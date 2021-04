Covid: scuola primaria IV circolo Beltrani giovedì chiusa per sanificazione

Dad per tutti i bambini, venerdì le attività riprenderanno regolarmente

La direzione del IV Circolo didattico beltrani di Trani ha emanato un avviso urgente per la scuola primaria.Domani, giovedì 29 aprile 2021, la scuola sarà chiusa per sanificazione, pertanto tutti i bambini seguiranno le lezioni in dad.Le lezioni riprenderanno regolarmente il 30 aprile 2021