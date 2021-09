Covid, sono 64 i casi di oggi nella Bat

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 79

Provincia di Bat: 64

Provincia di Brindisi: 35

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 80

Provincia di Taranto: 15

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: -2

4.500 sono le persone attualmente positive: 234 sono ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva.

Dati complessivi

263.852 casi totali

3.296.650 test eseguiti

252.639 persone guarite

6.713 persone decedute



Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 97.389

Provincia di Bat: 27.489

Provincia di Brindisi: 20.907

Provincia di Foggia: 46.513

Provincia di Lecce: 29.749

Provincia di Taranto: 40.391

Residenti fuori regione: 960

Provincia in definizione: 454

Diramato il Bollettino Epidemiologico Covid-19 del giorno 1 settembre 2021. In Puglia sono 298 i nuovi casi su 16.873 test giornalieri. Si registra un decesso.