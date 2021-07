Covid, verso la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre

Anche se il Pass varrà dal 5 agosto, il decreto dovrebbe entrare in vigore già dal 23 luglio per evitare che con i parametri attualmente in vigore alcune regioni passino in giallo



Il certificato verde - spiegano fonti governative - non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.



Il green pass servirà anche per piscine, centri termali e fiere.



Le discoteche resteranno chiuse.



Nuovi criteri per l'attribuzione dei colori delle regioni: terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.

Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E' quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, confermando le ipotesi della vigilia.Il Green pass dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli di bar e ristoranti, ma solo se si mangia e beve al chiuso seduti al tavolo, palestre, cinema, teatri, musei, stadi e palazzetti per eventi sportivi o concerti. Per averlo basterà una sola dose o il tampone negativo.