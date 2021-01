Covid, deceduto il tranese Michele De Cillis, vice ispettore di Polizia Penitenziaria

Nel pomeriggio di ieri, presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Bisceglie dove era ricoverato per aver contratto l'infezione da coronavirus, ci ha lasciato il Vice Ispettore di Polizia Penitenziaria Michele De Cillis.Nato a Trani 58 anni fa, dal 1994 era assegnato alla Casa Circondariale di Lanciano, dove svolgeva servizio nei reparti detentivi e aveva ricoperto l'incarico di responsabile dell'ufficio servizi. Nel 2013 era stato insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Servizio per la sua condotta impeccabile. Le parole del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia: "Un'altra vittima del Covid-19 nella famiglia del nostro Corpo. Oggi ci stringiamo tutti al dolore della moglie Antonella, di sua figlia Cristina e di tutti i suoi cari. Per salutare Michele, un poliziotto 'serio, corretto e propositivo', come lo hanno definito gli stessi colleghi di Lanciano, con i quali tutti i giorni, da 27 anni, condivideva impegno professionale e vita quotidiana".