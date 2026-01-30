"Coworking per mamme lavoratrici: si può fare!". sabato il convegno con Angela Mercorio

Si svolgerà sabato 31 gennaio alle ore 18.00, presso l'Auditorium di San Luigi, il convegno pubblico dal titolo "Coworking comunale per mamme lavoratrici: si può fare!", promosso da Angela Mercorio, candidata sindaco di Trani.L'incontro intende avviare una riflessione strutturata e multidisciplinare sulla possibilità di istituire un coworking comunale dotato di nido integrato, configurabile come strumento di welfare locale a sostegno della genitorialità, dell'occupazione e della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.Il convegno si propone di analizzare il tema sotto il profilo urbanistico, sociale ed economico, valutando la sostenibilità progettuale e gestionale di un'infrastruttura pubblica innovativa, capace di rispondere ai bisogni emergenti di mamme lavoratrici e papà, con particolare attenzione alle famiglie prive di adeguati servizi di supporto.Nel corso dell'iniziativa sarà illustrato un progetto di fattibilità preliminare, a cura dell'architetto Aldo Pinto, finalizzato a individuare ipotesi localizzative, criteri progettuali e possibili modalità di attuazione dell'intervento.Il dibattito sarà moderato dalla dott.ssa Francesca Corraro e vedrà il contributo diretto delle mamme di Trani, coinvolte in un confronto aperto volto alla raccolta di istanze, proposte operative e valutazioni di impatto sociale, nella prospettiva di una progettazione partecipata.«La costruzione di politiche pubbliche efficaci – dichiara Angela Mercorio – non può prescindere dall'ascolto dei bisogni reali e dalla verifica della loro concreta realizzabilità. Il coworking comunale con nido integrato rappresenta una proposta credibile e attuabile per una città più equa e inclusiva».L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e si inserisce in un percorso di elaborazione programmatica orientata a soluzioni sostenibili, misurabili e replicabili.