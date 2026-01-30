Auditorium San Luigi
"Coworking per mamme lavoratrici: si può fare!". sabato il convegno con Angela Mercorio

Analisi urbanistica e sostenibilità economica al centro dell'incontro del 31 gennaio

Trani - venerdì 30 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Si svolgerà sabato 31 gennaio alle ore 18.00, presso l'Auditorium di San Luigi, il convegno pubblico dal titolo "Coworking comunale per mamme lavoratrici: si può fare!", promosso da Angela Mercorio, candidata sindaco di Trani.

L'incontro intende avviare una riflessione strutturata e multidisciplinare sulla possibilità di istituire un coworking comunale dotato di nido integrato, configurabile come strumento di welfare locale a sostegno della genitorialità, dell'occupazione e della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Il convegno si propone di analizzare il tema sotto il profilo urbanistico, sociale ed economico, valutando la sostenibilità progettuale e gestionale di un'infrastruttura pubblica innovativa, capace di rispondere ai bisogni emergenti di mamme lavoratrici e papà, con particolare attenzione alle famiglie prive di adeguati servizi di supporto.

Nel corso dell'iniziativa sarà illustrato un progetto di fattibilità preliminare, a cura dell'architetto Aldo Pinto, finalizzato a individuare ipotesi localizzative, criteri progettuali e possibili modalità di attuazione dell'intervento.
Il dibattito sarà moderato dalla dott.ssa Francesca Corraro e vedrà il contributo diretto delle mamme di Trani, coinvolte in un confronto aperto volto alla raccolta di istanze, proposte operative e valutazioni di impatto sociale, nella prospettiva di una progettazione partecipata.

«La costruzione di politiche pubbliche efficaci – dichiara Angela Mercorio – non può prescindere dall'ascolto dei bisogni reali e dalla verifica della loro concreta realizzabilità. Il coworking comunale con nido integrato rappresenta una proposta credibile e attuabile per una città più equa e inclusiva».

L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e si inserisce in un percorso di elaborazione programmatica orientata a soluzioni sostenibili, misurabili e replicabili.
