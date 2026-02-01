Angela Mercorio. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Angela Mercorio. Foto Tonino Lacalamita
il Futuro è a Misura di Famiglia: Il Coworking Comunale secondo Angela Mercorio

Competenza, cuore e fondi certi: la candidata sindaco Angela Mercorio ridisegna il futuro di Trani partendo dal supporto reale alle mamme lavoratrici

Trani - domenica 1 febbraio 2026 7.26
Le luci dell'Auditorium di San Luigi si sono accese lo scorso 31 gennaio su una sfida ambiziosa, ma necessaria: trasformare Trani in una città dove carriera e genitorialità non siano più in conflitto. Sotto lo slogan "Si può fare!", la candidata sindaco Angela Mercorio ha presentato un progetto che promette di rivoluzionare il welfare locale: un coworking comunale con nido integrato un'idea nata dopo una attenta analisi tecnica e umana del contesto cittadino. L'incontro, moderato dalla dott.ssa Francesca Corraro, chiara la sua presentazione del tema introdotto, ha visto la partecipazione dell'architetto Aldo Pinto, che ha illustrato in maniera efficace la fattibilità preliminare dell'opera da strutturare in immobili comunali e pensata a misura di persona. Presenti anche mamme tranesi anch'esse protagoniste di una progettazione partecipata ritenuta essenziale per intercettarne i bisogni.

Un Progetto che "Profuma di Genitorialità" - Angela Mercorio è stata chiara: non è solo una proposta politica, è una risposta a un'emergenza sociale. Durante l'intervista rilasciata a margine dell'evento, la candidata ha sottolineato come l'idea nasca da un dato allarmante: "Il 44% delle madri lavoratrici vive una situazione di difficoltà. È un dato sconfortante che non possiamo ignorare. Questo progetto nasce dall'ascolto, dalla strada, da due anni passati a incrociare sguardi e stringere mani." Sebbene si parli spesso di "mamme", il progetto ha un respiro più ampio. "Profuma di genitorialità", ha ribadito Mercorio, spiegando che lo spazio è pensato per madri e padri che necessitano di un luogo sicuro dove fare smart working mentre personale professionista si occupa dei figli. Ma non solo: il centro sarà un faro anche per i giovani, garantendo una connessione Wi-Fi libera per chi, a casa, non dispone di strumenti tecnologici adeguati.

La Sfida della Sostenibilità: "Niente privati, solo pubblico" - Uno dei punti più dibattuti riguarda i costi. Su questo, la Mercorio non ha mostrato tentennamenti: "La parola 'privato' in questa circostanza non mi piace. Questo deve essere un servizio assolutamente comunale. Abbiamo studiato, ci siamo informati: i fondi ci sono e ci saranno. Si può fare e si deve fare." L'obiettivo è creare un'infrastruttura pubblica innovativa, capace di essere sostenibile e replicabile, abbattendo le barriere economiche che spesso impediscono alle famiglie di accedere a servizi di qualità.

Oltre la Politica: Competenza e Cuore - A chi le chiede se si senta pronta per la fascia tricolore, Angela Mercorio risponde con la schiettezza di chi non si sente un "politico di professione" ma una cittadina al servizio della comunità. "Questo percorso è un'altalena di emozioni, ma l'obiettivo è chiaro," ha dichiarato. E sulla questione delle competenze, tema caldo in città, la risposta è netta: "Nessuno nasce imparato, ma il mio percorso di studi e il mio lavoro parlano per me: o sei competente o non lo puoi fare. E dove finiscono le mie competenze, iniziano quelle della mia squadra. Ho scelto i migliori, unendo professionalità e cuore."

Verso Maggio - L'evento di San Luigi, molto partecipato, ha segnato una tappa fondamentale nella corsa verso le elezioni di maggio. Tra urbanistica, economia e sociale, la proposta di Angela Mercorio lancia un messaggio di speranza e concretezza. Se il coworking con nido integrato diventerà realtà, Trani potrebbe diventare un modello di innovazione per l'intero territorio. La sfida è lanciata con le parole di Angela Mercorio: "Ci vediamo a maggio".
