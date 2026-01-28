Mercorio (Rispettiamo Trani): "Tassa di soggiorno? Inaccettabile se serve solo a tappare buchi di bilancio"

tl@

Riceviamo e pubblichiamo il COMUNICATO STAMPA del movimento "RISPETTIAMO TRANI" : "Non difendo una tassa. Difendo i cittadini di Trani. La tassa di soggiorno non è né buona né cattiva in sé. Diventa sbagliata quando viene usata per tappare buchi di bilancio e diventa inaccettabile quando serve a mascherare l'assenza di una visione. A Trani il problema non è se introdurre una tassa, ma chi paga davvero il costo del turismo. Oggi lo pagano i residenti: con servizi sotto pressione, spazi pubblici sovraccarichi, manutenzione insufficiente e scelte rinviate. C'è chi propone la tassa come soluzione magica e chi la rifiuta per slogan. Io rifiuto entrambe le ipocrisie. Il turismo non è una mucca da mungere, ma nemmeno un alibi per continuare a far pagare sempre gli stessi.""Se genera costi, quei costi vanno governati. Se produce risorse, quelle risorse devono tornare alla città. Il mio impegno è politico e verificabile: nessun euro senza vincolo, nessun euro senza rendicontazione, nessun euro che non produca benefici concreti per i cittadini di Trani: decoro urbano, sicurezza, mobilità, servizi e qualità dello spazio pubblico. Parliamo di 270–440 mila euro. Non cambiano il destino della città, ma fanno la differenza tra una politica seria e l'ennesima gestione improvvisata. La linea è chiara: prima i cittadini, non i bilanci. Prima il governo dei fenomeni, non la propaganda. Prima Trani, non le scorciatoie."Angela Mercorio - Candidata sindaca