"Un caffè con RispettiAMO Trani": il movimento incontra la città oggi alle 17:00

Prosegue il percorso di ascolto del movimentoTrani, rappresentata dal suo Presidente Angela Mercorio, che invita i cittadini a un nuovo incontro informale dal titolo "Un caffè con RispettiAMO Trani", l'appuntamento, in programma oggi domenica 19 ottobre alle ore 17:00 presso in Piazza della Repubblica, 53.Sarà un'occasione per dialogare direttamente con la cittadinanza, raccogliere proposte e confrontarsi sui temi più sentiti per la città. Durante l'evento saranno messi a disposizione moduli per raccogliere spunti e suggerimenti, che verranno successivamente inseriti nel programma elettorale del movimento.Trani invita tutti a partecipare: "Il cambiamento nasce dall'ascolto e dal rispetto reciproco".