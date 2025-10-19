Oltre il Blu: Il Bar delle Autonomie
Oltre il Blu: Il Bar delle Autonomie
Politica

"Un caffè con RispettiAMO Trani": il movimento incontra la città oggi alle 17:00

Proposte e confronto sui temi più sentiti per la città: "Il cambiamento nasce dall'ascolto"

Trani - domenica 19 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Prosegue il percorso di ascolto del movimento RispettiAMO Trani, rappresentata dal suo Presidente Angela Mercorio, che invita i cittadini a un nuovo incontro informale dal titolo "Un caffè con RispettiAMO Trani", l'appuntamento, in programma oggi domenica 19 ottobre alle ore 17:00 presso in Piazza della Repubblica, 53.

Sarà un'occasione per dialogare direttamente con la cittadinanza, raccogliere proposte e confrontarsi sui temi più sentiti per la città. Durante l'evento saranno messi a disposizione moduli per raccogliere spunti e suggerimenti, che verranno successivamente inseriti nel programma elettorale del movimento. RispettiAMO Trani invita tutti a partecipare: "Il cambiamento nasce dall'ascolto e dal rispetto reciproco".
  • Angela Mercorio
