"Le Case del Cuore", a Trani un Natale di valori e comunità

Il Natale a Trani si prepara a risplendere di calore umano, grazie al progetto "Le Case del Cuore" ideato e promosso dal movimento RiapettiAMO Trani. Un'iniziativa pensata per riaccendere la magia delle festività attraverso spazi tematici che raccontano i valori più autentici della vita: la gentilezza, la speranza, l'amore, la memoria, il tempo, la solidarietà e la pace. Un progetto diffuso, partecipato e inclusivo.



Ogni "Casa del Cuore" sarà allestita in un punto della città, diventando luogo di incontro e riflessione, aperto a bambini, famiglie e cittadini. Il progetto mira a restituire ai luoghi di Trani la loro anima più vera, attraverso un linguaggio fatto di luce, emozione e comunità. "Vogliamo che i cittadini imparino a costruire il Natale non solo con le decorazioni, ma con gesti di valore. Ogni Casa del Cuore è un messaggio che parte per raggiungere tutta la città." Angela Mercorio, ideatrice del progetto e portavoce di RiapettiAMO Trani.



Le Case del Cuore: sette luoghi, sette valori. Ogni Casa sarà un'esperienza visiva e simbolica diversa:

1. Casa della Gentilezza – biglietti con parole gentili, luci calde e un angolo dove donare sorrisi e dolcetti.

2. Casa della Speranza – un albero dei desideri e lanterne luminose per celebrare la rinascita.

3. Casa dell'Amore – foto e cuori rossi, uno spazio per immortalare l'affetto e la famiglia.

4. Casa della Memoria – vecchie foto e ricordi condivisi, per dire grazie al tempo che passa.

5. Casa del Tempo – orologi, clessidre e un invito a rallentare per vivere il presente.

6. Casa della Solidarietà – raccolte simboliche di giocattoli e oggetti utili, per ricordare che donare è il gesto più natalizio.

7. Casa della Pace – cuscini, colombe bianche e parole in tante lingue.

"Le Case del Cuore" non è solo un progetto natalizio: è un modo per restituire senso e bellezza ai luoghi di Trani, per unire le persone e ricordare che la luce più forte è quella che nasce dentro ognuno di noi.