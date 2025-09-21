Mercorio (RispettiAMO Trani): "Scuola senza ascensore, inaccettabile abbandono"

Qualche giorno fa ho inviato una PEC al Comune di Trani chiedendo un tempestivo intervento di ripristino dell'ascensore della scuola che frequento e in cui lavoro. Questa richiesta è stata inoltrata in qualità di genitore, insegnante e presidente di RispettiAMO Trani. È inaccettabile che un guasto del genere, più volte segnalato anche dalla scuola, rimanga irrisolto, perché lede i diritti fondamentali di chi non può fare le scale, creando discriminazioni e ostacolando l'accesso alla scuola. Le scuole devono essere messe anche strutturalmente nelle condizioni di "poter fare scuola": oggi invece non ci sono interventi, non c'è manutenzione, e troppo spesso regna l'abbandono. Se non arriveranno risposte concrete e soprattutto provvedimenti urgenti, sarò costretta a rivolgermi non solo al Garante della disabilità, ma anche alla Procura della Repubblica. La scuola non è un lusso, è un diritto. Ecco perché nel nostro programma sarà una priorità assoluta, con interventi strutturali e concreti! Non è una battaglia individuale, ma collettiva: riguarda studenti, famiglie e docenti. Ad oggi, nessuna risposta!