Mercorio (RispettiAMO Trani): "Scuola senza ascensore, inaccettabile abbandono"
L'insegnante e genitore ha inviato una PEC al Comune: "Ancora nessuna risposta. La scuola deve essere una priorità"
Di fronte al silenzio delle istituzioni, Angela Mercorio ha quindi deciso di rendere pubblica la sua battaglia con un post sui social media, il cui testo segue:
Qualche giorno fa ho inviato una PEC al Comune di Trani chiedendo un tempestivo intervento di ripristino dell'ascensore della scuola che frequento e in cui lavoro. Questa richiesta è stata inoltrata in qualità di genitore, insegnante e presidente di RispettiAMO Trani. È inaccettabile che un guasto del genere, più volte segnalato anche dalla scuola, rimanga irrisolto, perché lede i diritti fondamentali di chi non può fare le scale, creando discriminazioni e ostacolando l'accesso alla scuola. Le scuole devono essere messe anche strutturalmente nelle condizioni di "poter fare scuola": oggi invece non ci sono interventi, non c'è manutenzione, e troppo spesso regna l'abbandono. Se non arriveranno risposte concrete e soprattutto provvedimenti urgenti, sarò costretta a rivolgermi non solo al Garante della disabilità, ma anche alla Procura della Repubblica. La scuola non è un lusso, è un diritto. Ecco perché nel nostro programma sarà una priorità assoluta, con interventi strutturali e concreti! Non è una battaglia individuale, ma collettiva: riguarda studenti, famiglie e docenti. Ad oggi, nessuna risposta!