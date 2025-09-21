IV Circolo Didattico Foto credits" />
Mercorio (RispettiAMO Trani): "Scuola senza ascensore, inaccettabile abbandono"

L'insegnante e genitore ha inviato una PEC al Comune: "Ancora nessuna risposta. La scuola deve essere una priorità"

Trani - domenica 21 settembre 2025 9.02
Non si placa la protesta per l'ascensore fuori uso "guasto ed inutilizzabile da tempo" presso la scuola del 4° Circolo Didattico di Trani "G.Belrani". A farsi portavoce del grave disagio è Angela Mercorio, che interviene nella sua triplice veste di insegnante dello stesso istituto, di genitore e di presidente dell'associazione RispettiAMO Trani. La sua denuncia, affidata ai social, arriva dopo che una richiesta formale di intervento urgente, inviata tramite PEC del 16 settembre, è rimasta senza alcun riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale e del competente Ufficio Tecnico. Nella sua comunicazione ufficiale, la Mercorio sottolineava come il guasto fosse non solo un disagio, ma un atto "lesivo della dignità delle persone con difficoltà motorie" e una palese violazione di normative fondamentali come la Legge 104/1992 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (L.18/2009)".

Di fronte al silenzio delle istituzioni, Angela Mercorio ha quindi deciso di rendere pubblica la sua battaglia con un post sui social media, il cui testo segue:

Qualche giorno fa ho inviato una PEC al Comune di Trani chiedendo un tempestivo intervento di ripristino dell'ascensore della scuola che frequento e in cui lavoro. Questa richiesta è stata inoltrata in qualità di genitore, insegnante e presidente di RispettiAMO Trani. È inaccettabile che un guasto del genere, più volte segnalato anche dalla scuola, rimanga irrisolto, perché lede i diritti fondamentali di chi non può fare le scale, creando discriminazioni e ostacolando l'accesso alla scuola. Le scuole devono essere messe anche strutturalmente nelle condizioni di "poter fare scuola": oggi invece non ci sono interventi, non c'è manutenzione, e troppo spesso regna l'abbandono. Se non arriveranno risposte concrete e soprattutto provvedimenti urgenti, sarò costretta a rivolgermi non solo al Garante della disabilità, ma anche alla Procura della Repubblica. La scuola non è un lusso, è un diritto. Ecco perché nel nostro programma sarà una priorità assoluta, con interventi strutturali e concreti! Non è una battaglia individuale, ma collettiva: riguarda studenti, famiglie e docenti. Ad oggi, nessuna risposta!

  • Angela Mercorio
