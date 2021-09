Cpia Bat, al via i corsi formativi per adulti

Il Cpia Bat (Centro Permanente Istruzione Adulti) si occupa della formazione e dell'istruzione degli adulti, dando ad essi la possibilità di frequentare gratuitamente dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'ordinamento scolastico per la scuola dell'obbligo.L'Offerta Formativa prevede corsi di:- alfabetizzazione primaria per gli stranieri e per quanti non avessero completato il percorso della scuola;elementare (scuola primaria);- diploma di licenza media (scuola secondaria di primo grado);- biennio delle scuole superiori (scuola secondaria di secondo grado).Inoltre i corsisti, durante l'anno scolastico, potranno prendere parte ai moduli PON, interamente finanziati dai fondi europei, "Wellness Activity", progetto per riscoprire il piacere dell'esercizio fisico all'area aperta, e "Muri d'Autore", corso per apprendere le tecniche della Street Art, che si concluderà con la realizzazione di un murale.Sarà possibile iscriversi e chiedere informazioni presso la Scuola Secondaria di I°grado "Baldassarre", ingresso da Via Treviso (lato palestra), dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 19,30, o telefonando al numero 0883/246544.