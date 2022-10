Creare con la pasta di zucchero: trionfo di creatività nel Puglia Cake Festival

Una Cattedrale di…zucchero, in una vera e propria scena teatrale che rappresenta il matrimonio di Re Manfredi, con il Castello svevo sullo sfondo, i diversi personaggi in costume dell'epoca protagonisti dell'evento, le antiche imbarcazioni sul mare: un' opera d'arte con tanto di progettazione e realizzazione nell'ambito del cake design è stata donata al Comune di Trani, alla presenza dell'assessore al marketing e promozione territoriale, dal gruppo "Crazy Sugar Team" con a capo Gabriella Iannella, del Comune di San Pietro a Maida (Catanzaro), realizzata in occasione della VI edizione del Puglia Cake festival, diretto da Annalisa Stillavato, Katia Malizia e Andrea Pizzaleo, che si è svolto nel fine settimana a Palazzo San Giorgio, realizzato con il sostegno dell'amministrazione comunale di Trani e in collaborazione con TraniViva e l'associazione Città dell'Infanzia.Diverse centinaia sono stati gli appassionati presenti alla manifestazione nella due giorni di esposizione: il Puglia Cake Festival si rivolge a un pubblico di certo professionale, ma anche curioso o semplicemente goloso, proponendo non solo pasta zucchero ma innovazione, gusto e tendenze. Un'attenzione particolare è stata rivolta anche ai più giovani attraverso il coinvolgimento di scuole professionali alberghiere con progetti formativi.Fra le 100 "opere" in gara è risultata vincitrice la creazione della comunità bresciana dello Sky Lanka di Sn Purnima Fernando, ma in realtà tutte le creazioni hanno destato grande ammirazioneNella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka ieri la sala di Palazzo San Giorgio sarebbe stata una delle attrazioni più cariche di meraviglia: dolci come vere e proprie opere d'arte erano esposti in occasione del Puglia cake design.