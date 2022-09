Croce Bianca: "Gli screening gratuiti sono un servizio di volontariato, aggressioni ingiuste"

"Se qualcuno ha anche detto che si è attaccato al telefono alle 8:00 per prenotare e non ha avuto risposta, è evidente che non abbia approfondito nulla circa il servizio che l'associazione Croce Bianca offre ormai ogni mese ai tranesi, visto che era annunciato chiaramente sul comunicato che i telefoni sarebbero stati disponibili a partire dalle 9:00 " : è amareggiato il presidente della associazione Croce Bianca Elio Loiodice, a seguito delle polemiche seguite alla chiusura delle prenotazioni per lo screening dermatologico gratuito annunciato per sabato prossimo.Gli screening gratuiti sono un' azione di volontariato che dalla Croce Bianca vengono offerte ai cittadini, soprattutto a quelli con poche possibilità economiche che non riescono ad affrontare controlli preventivi per liste di attesa troppo lunghi e l'impossibilità di rivolgersi a studi medici privatamente. Ma anche, coinvolgendo medici che a loro volta prestano il loro servizio gratuitamente come volontari, per diffondere il concetto fondamentale della prevenzione, del controllo, le prime armi per sconfiggere malattie importanti."Forse, anzi, sicuramente, vista la violenza delle aggressioni che abbiamo letto sulla pagina Facebook di Trani Viva, ha aggiunto Loiodice, è evidente che questi concetti non siano chiari" . Ci siamo pure sentiti dire che avvantaggiamo i nostri amici a danno della gente comune che chiede di essere inserita nell'elenco, questo è ingiusto e profondamente falso. La verità è che siamo stati investiti all'annuncio della offerta dello screening gratuito da una valanga di richieste che davvero non avevamo preventivato e che è stato complicatissimo gestire".Nonostante la delusione rispetto alla risposta a un'azione che voleva solo essere un servizio, la Croce Bianca continuerà a offrire questo servizio una volta al mese alla Città, compatibilmente con la disponibilità dei suoi volontari e soprattutto dei medici che effettuano gli screening ; iniziativa che è stata deliberata a inizio 2022 da realizzarsi in maniera periodica e costante - e nonostante la sospensione estiva ha anche avuto un fuori programma rivolto anche ai turisti - per celebrare 100 anni dalla fondazione del sodalizio a Trani.