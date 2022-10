Croce Bianca,sabato lo screening dermatologico gratuito: domani prenotazioni in sede

Con una nuova modalità di prenotazione è confermata anche per il prossimo sabato la possibilità di effettuare uno screening dermatologico gratuito su prenotazione per l'8 ottobre 2022 (ore 9.00 - 13.00): vista la grande richiesta continua Dunque questa offerta gratuita cittadina deliberata per la celebrazione del centenario della Croce Bianca di Trani.La Direzione Sanitaria ed il Consiglio Direttivo del Sodalizio hanno confermato che, sempre per il Centenario della Croce Bianca, in collaborazione con l'Associazione UPSA, il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, l'associazione ARGES OdV, anche sabato 8 ottobre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il dott. Umberto Leuce effettuerà gratuitamente, presso la sede di Via E. Fusco n. 57, nellambulatorio di ARGES l'attività di screening dermatologico.Si invitano gli interessati a presentarsi di persona, presso la Segreteria della Croce Bianca, nel giorno di mercoledì 5 p.v., dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per effettuare direttamente la prenotazione lasciando i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) ed il tipo di screening richiesto.Verrà rilasciata al momento una ricevuta di avvenuta prenotazione contenente i dati di cui sopra,Questa ricevuta dovrà essere presentata sabato 24 all'orario indicato per poter usufruire della prestazione richiesta.Si prega di attenersi alle istruzione sopra riportate.Anche per lo screening gratuito mensile la modalità di prenotazione è in presenza perché i posti sono limitati e ciascuno deve garantire la propria richiesta.Luogo di prenotazione: Segreteria della Croce Bianca in via E. Fusco n.57, lato destro.