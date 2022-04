Crocifisso di Colonna, i provvedimenti di viabilità

Il 3 maggio la Città di Trani festeggia il Santissimo Crocifisso di Colonna. Questo il programma, a cura del comitato Feste Patronali: imbarco a Colonna e sbarco nel porto di Trani (ore 12 piazzale Santa Maria di Colonna, lungomare Cristoforo Colombo, Lido Anmi, sbarco SS. Crocifisso); ore 12.30 svolgimento della processione lungo il seguente itinerario: molo Santa Lucia, piazza Trieste, via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, via De Robertis, via Sant'Annibale Maria di Francia, via Sandro Pertini, via Di Vittorio, via Di Vagno, chiesa di San Magno ove la processione avrà termine.Ravvisata la necessità di consentire l'ordinato svolgimento della circolazione stradale e della manifestazione religiosa, sono stati assunti i seguenti provvedimenti di viabilità.Dalle ore 16 di lunedì 2 maggio alle ore 17 di martedì 3 maggio divieto di fermata e interdizione della circolazione sul piazzale di Santa Maria di Colonna per celebrazione eucaristica all'aperto.Dalle ore 9 alle ore 14 di martedì 3 maggio divieto di fermata sul molo S. Lucia, in piazza Trieste, via Banchina al porto, via Statuti Marittimi (tratto compreso fra via Banchina al Porto e piazza Plebiscito), piazza Plebiscito (tratto compreso fra via Statuti Marittimi e via San Giorgio), via Sandro Pertini (intero tratto), via Di Vagno (intero tratto, lato Chiesa).Sarà interdetta la circolazione veicolare su tutta l'area portuale dalle ore 9 alle ore 15 di martedì 3 maggio (tutta via Statuti Marittimi, via Banchina al porto, piazza Trieste, molo Santa Lucia e molo San Nicola).Dalle ore 12 di martedì 3 maggio e fino al termine del transito dei partecipanti alla processione d'imbarco del Crocifisso, è disposta la sospensione temporanea della circolazione sul piazzale di Santa Maria di Colonna e lungomare Colombo – Capo Colonna.Dalle ore 12.30 di martedì 3 maggio 2022 e fino al termine della processione,è disposta la sospensione temporanea della circolazione in piazza Trieste, via Banchina al Porto (tratto compreso fra piazza Trieste e via Statuti Marittimi), via Statuti Marittimi (tratto compreso fra via Banchina al porto e piazza Plebiscito), piazza Plebiscito (tratto compreso fra via Statuti Marittimi e via San Giorgio), via San Giorgio, via Mario Pagano (tratto compreso fra via San Giorgio e piazza della Repubblica), piazza della Repubblica (asse centrale e giro a sinistra), via De Robertis (intero tratto), via Sant'Annibale Maria Di Francia (tratto compreso fra via De Robertis e via Sandro Pertini), via Sandro Pertini (intero tratto), via Giuseppe Di Vittorio, via Giuseppe Di Vagno, chiesa San Magno.