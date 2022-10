Da stasera saranno a Trani le reliquie del giovane beato Carlo Acutis

Anche a Trani le reliquie del Beato Carlo avranno un luogo in cui potranno essere venerate. In occasione della memoria liturgica del Beato Carlo Acutis, domani, mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 19:00, presso la Cittadella Sanguis Christi in via Arno 2 a Trani (BT), con una solenne celebrazione eucaristica le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo intitoleranno la Cappella maggiore al giovane Beato con la reposizione dell'immagine e delle reliquie.Ogni giovedì mattina dalle 8:30 adorazione eucaristica in suo onore. La celebrazione, presieduta dal cappellano e animata dalla Parrocchia Spirito Santo con cui opera nello stesso territorio, sarà trasmessa anche in diretta streaming e si potrà seguire sul canale YouTube "Annunciate dai tetti" o sul sito www.annunciatedaitetti.it. Il legame della Cittadella con Carlo Acutis risiede proprio nel sacramento dell'Eucarestia. Prima ancora della passione di evangelizzare i giovani attraverso internet, il Beato Carlo nutriva l'amore per l'Eucarestia. Essa, infatti, era ciò che lo muoveva. Il suo desiderio di avere la vita eterna è evidente dal suo motto memorabile: "L'eucarestia è la mia autostrada per il cielo". In perfetta linea con l'insegnamento della Chiesa secondo cui "l'Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana", questa verità Carlo l'ha scoperta nella frequenza quotidiana della celebrazione eucaristica alla quale si recava anche per coloro che non vi partecipavano. Questo atteggiamento ha tutto il sapore della testimonianza di Santa Maria de Mattias, fondatrice delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, che soleva affermare: "ogni uomo vale il sangue di Cristo". È al sacrificio eucaristico di Cristo nel suo corpo e nel suo sangue, infatti, che ogni uomo deve rendere grazie per la redenzione che Dio vuole operare. Insieme a tutti coloro che vorranno partecipare a questo momento commemorativo si ringrazierà Dio per questi modelli di santità che ancora mette sul cammino di ogni uomo