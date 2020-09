Da Trani a Bisceglie per allenarsi: "Oltre Sport" al Paladolmen

Si alleneranno a Bisceglie al Paladolmen, domenica 4 ottobre, gli atleti della squadra di Powerchair Football appartenenti all' associazione sportiva dilettantistica "Oltre Sport", per prepararsi al meglio alla sfida con l'Asd Liberi di sognare Campania in programma il 24 ottobre presso Cava de Tirreni: lo spiega il segretario, il dott. Donato Grande, che racconta il percorso che ha portato già ad importanti risultati, ed annuncia che ritenendo "fondamentale continuare nella promozione e sensibilizzazione di questa innovativa pratica sportiva, abbiamo organizzato presso il Paladolmen di Bisceglie due domeniche mattina di allenamento e partita della squadra Oltre Sport Powerchair Football Puglia".Il primo appuntamento si è tenuto il 27 settembre, mentre il prossimo sarà il 4 ottobre: "Si tratta di occasioni saranno utili ai nostri atleti per prepararsi al meglio alla sfida con l'Asd Liberi di sognare Campania in programma il 24 ottobre presso Cava de Tirreni. Per la possibilità offertaci ringraziamo tutta l'amministrazione comunale di Bisceglie per aver accettato e condiviso la nostra richiesta nonché di averci gentilmente concesso l'uso del palazzetto "Paladolmen".Sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto i giovani, alle "nuove normalità" e aprire nuove prospettive motivazionali alle persone con disabilità, è infatti l'obiettivo dell'associazione sportiva dilettantistica "Oltre Sport", con sede legale a Bari e sede operativa a Trani (iscritta nel registro nazionale CONI, affiliata al Comitato Italiano Paralimpico, alla Federazione Italiana Wheelchair Hockey e all'Associazioni Sportive Sociali Italiane), che opera a favore dello sviluppo e dell'inclusione sportiva per le persone con disabilità."I nostri atleti attraverso un lavoro costante di allenamento e di preparazione psicofisica sono riusciti a raggiungere e superare obiettivi che fino a poco tempo fa erano impensabili da conquistare. La determinazione, l'energia, il vigore e la tenacia sono le caratteristiche che contraddistinguono la nostra squadra. Esprimiamo gratitudine a tutti coloro che vorranno sostenerci e seguirci durante gli incontri".Il calcio in carrozzina elettrica (powerchair football) è uno sport praticato a livello internazionale e nasce prevalentemente per atleti con disabilità con capacità e potenza fisica ridotta come per esempio malattie neuromuscolari come la distrofia muscolare, l'amiotrofia spinale (SMA), oppure altre patologie tipo l'osteogenesi imperfetta."In Italia è uno sport innovativo e la nostra associazione è riuscita a creare la prima squadra in Puglia e seconda a livello nazionale. Bisogna crescere per raggiungere gli alti livelli delle altre Nazioni. Nel 2018 presso la Presidenza della Regione Puglia abbiamo sottoscritto, alla presenza del Vice Presidente della Lega Pro dott. Mauro Grimaldi, oggi Consigliere Delegato della Federcalcio Servizi, un importante accordo di collaborazione con la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) utile alla promozione ed alla sensibilizzazione del calcio in carrozzina elettrica (Powerchair Football). Tale accordo, unico su scala nazionale, ha instaurato le basi per un mondo sportivo sempre più inclusivo".