Da Trani parte la 30° edizione delle Uova di Pasqua Ail

Al via un compleanno importante: si è aperta questa domenica a Trani infatti la serie di appuntamenti con cui l'AIL Bat celebrerà la 30° edizione delle Uova di Pasqua AIL, per ricordare che l'impegno per i pazienti ematologici e per le famiglie non invecchia mai. Nel 1994 i volontari scendono in piazza per la prima volta, lo stesso anno in cui viene scoperta la causa scatenante della Leucemia Acuta Promielocitica, un tumore che grazie alla ricerca oggi si cura senza chemioterapia con una sopravvivenza superiore al 90%.«Scegliendo di sostenerci – spiega il presidente dell'Ail Bat Vito Leonetti - con una donazione minima di 12 euro, potrai supportare la ricerca scientifica e l'assistenza ai malati e alle loro famiglie. La nostra collaborazione con il reparto di Oncologia dell'Ospedale "Dimiccoli" prosegue senza sosta e abbiamo bisogno di supporto per nuovi e ambiziosi traguardi, nell'ottica di migliorare sempre di più il sostegno a quanti sono costretti dalla malattia a confrontarsi col dolore e con la sofferenza. Un gesto di dolcezza che aiuta concretamente».Le Uova di Pasqua Ail sono al gusto cioccolato al latte e fondente (senza glutine) e saranno distribuite dai volontari in diversi punti delle città della sesta provincia. Queste le prossime date:25 Marzo / ore 17.30 - 20.30ANDRIA Viale Crispi (angolo Corso Cavour)TRANI Via Mario Pagano (angolo Via San Giorgio)BISCEGLIE Piazza San Francesco26 Marzo / ore 9.00 - 13.00 e ore 17.00 - 20.30ANDRIA Viale Crispi (angolo Corso Cavour) e Via Regina Margherita (sagrato B.V.M. Immacolata)TRANI Via Mario Pagano (angolo Via San Giorgio)BARLETTA Corso Vittorio Emanuele (Statua Eraclio) ore 9-13BISCEGLIE Piazza San Francesco2 Aprile / ore 9.00 - 13.00ANDRIA Viale Crispi (angolo Corso Cavour) e Via Regina Margherita (sagrato B.V.M. Immacolata)TRANI Via Mario Pagano (angolo Via San Giorgio)Se non potrai venire in piazza porteremo il tuo Uovo a casa. Per info e ordini chiama al numero 376 017 1569 o scrivici alla mail: info@ailbat.it.