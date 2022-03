Dal laboratorio alla mostra: i dieci manifesti della "comunicazione non ostile"

Un laboratorio per ragazzi con un linguaggio prettamente giovanile per raccontare in parole ed immagini il manifesto della comunicazione non ostile: accade a Trani in un progetto che ha coinvolto 30 ragazzi che hanno raccontato attraverso dieci tavole con relative sinossi, quali regole utilizzare per mettere in pratica una comunicazione non ostile. Un lavoro certosino e formativo particolarmente apprezzato che ha permesso di realizzare una vera e propria mostra itinerante che partirà dall'Istituto "Rocca-Bovio-Palumbo" per poi spostarsi in altre scuole ed altri centri.Il progetto rientra in un concetto innovativo di Community Enterprise, che si delinea come un importante investimento sul territorio non solo di tipo imprenditoriale ma anche sociale. Il laboratorio sulla comunicazione non ostile è solo il primo dei diversi progetti già ideati e che nei prossimi mesi saranno avviati. Per presentare la mostra che vedrà protagonisti i ragazzi dell'Istituto "Rocca-Bovio-Palumbo" ed il progetto di Comunity Enterprise, ci sarà una conferenza aperta agli organi di informazione martedì 29 marzo alle ore 10 all'interno del Bar dello Studente, in via Tasselgardo 40 a Trani. Prevista la partecipazione del Preside dell'Istituto "Rocca-Bovio-Palumbo" Giovanni Cassanelli, Enzo Covelli della Libreria Miranfù e dell'associazione Beebliocar, ed un referente della società Gestor Food .