Dall'1 febbraio reddito di cittadinanza a rischio per chi è sprovvisto di green pass

In arrivo un ulteriore provvedimento a sfavore dei no vax. Non solo verso i lavoratori che già da mesi devono presentare il Green pass, ora anche i disoccupati che percepiscono il Reddito di cittadinanza dovranno adeguarsi. L'ultima legge di bilancio, nella revisione del Reddito di cittadinanza, prevede infatti l'obbligo di frequentazione dei centri per l'impiego per i percettori del reddito con l'immediata sospensione del sussidio in caso contrario.Dato che a partire dall'1 febbraio per entrare negli uffici pubblici si dovrà presentare la certificazione verde, anche nei centri per l'impiego sarà quindi vietato l'ingresso per chi ne è privo. Il Green pass diventa praticamente obbligatorio per poter mantenere il Reddito di cittadinanza. Insomma, un invito a vaccinarsi per evitare di rimanere senza assegno.Il sussidio raggiunge attualmente milioni di nuclei familiari, di questi una buona fetta è attualmente senza occupazione e dunque soggetto all'obbligo di frequentare in presenza i centri per l'impiego.