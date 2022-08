Damiano e la "sua" Puglia: una dichiarazione d'amore condivisa con milioni di follower

Trani, Castellana, il Salento e ora Campomarino di Maruggio : quest'ultimo è il paese natale della sua mamma dove ha trascorso parte delle sue estati nell'adolescenza e dove è tornato in questo ennesimo soggiorno pugliese Damiano , frontman dei Maneskin ormai amato in tutto il mondo."Puglia, Puglia mia !", esclama su un post in cui, alle spalle un ulivo secolare, si fa ritrarre in una fotografia che testimonia il profondo legame con questa regione: prova ne è il fatto che sulla sua pagina Instagram compaiano soltanto post relativi a esperienze professionali, concerti, esibizioni, partecipazioni a eventi internazionali .Ma il suo amore per la Puglia è qui una vera e propria dichiarazione pubblica e quasi sfacciata, innamorata, felice. "Il ballo della vita", la frase che è tatuata sul suo torace, sembra quasi una dedica alla chioma dell'albero dietro il cantante, come una esplosione della natura.La divulgazione che celebrità come Damiano offrono al territorio grazie ai milioni di follower da cui sono seguiti, in questa epoca social è una vera e propria opportunità.Trani a maggio scorso è stato un luogo dal quale, insieme ai suoi amici del gruppo, Damiano ha postato in diverse storie i suoi tuffi dagli scogli di Villa Ascosa, sotto il Monastero, testimoniando un mare limpido e cristallino che poco ha da invidiare a quelli più blasonati del Salento.Occasioni che a questo punto una città come Trani non dovrebbe perdere anche perché, insieme alla recente notizia che vede il mare della Puglia come riconosciuto quale il più pulito d'Italia, davvero si dovrebbe prevedere una serie di azioni mirate a creare attrattive sempre più importanti .