Daniele Nicastro sbarca a Trani in Biblioteca

Una "due giorni" intensa per lo scrittore di origini siciliane Daniele Nicastro. Ospite della scuola Baldassarre, che ha organizzato gli incontri coi suoi studenti e con tutta la cittadinanza tranese in Biblioteca comunale "G. Bovio", il narratore, residente in Piemonte, sbarca a Trani per far conoscere meglio il suo stile, tra fantasy, comico e realistico, con riferimenti al mondo dei ragazzi rapportato anche a realtà complesse come quelle della criminalità (leggere il suo romanzo "Grande").Domani, martedi e mercoledì mattina 6 e 7 maggio, in Biblioteca comunale si terranno i gli incontri con alcune classi seconde e terze della scuola Baldassarre, nell'ambito del Progetto "Incontro con l'Autore", curato dal Dipartimento di Lettere. Nel pomeriggio di martedì invece si terrà l'incontro di Nicastro con curiosi, lettori e appassionati di narrativa tranesi a partire dalle 18 sempre in Biblioteca. Modererá la discussione il Dirigente scolastico della Baldassarre, dott. Marco Galiano.