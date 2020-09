Daniele Santoro: «Comunque vada l'esito delle elezioni, il mio impegno avrà inizio a partire da martedì 22»

Siamo arrivati alle battute finali, e comunque vada l'esito delle elezioni di Domenica 20 e Lunedì 21 che mi vedono candidato al Consiglio Comunale di Trani, vorrei ringraziare i tantissimi concittadini che mi hanno seguito in questo lunghissimo percorso, che di certo non terminerà martedì, anzi avrà inizio a partire da martedì 22, perché è da allora che il mio impegno sarà ancor più incisivo per la mia Città.Tutto è nato il 4 Luglio del 2018 quando insieme ad un gruppo di amici abbiamo creato e dato vita a Trani Sociale. Da allora la mia quotidianità è cambiata, e continuando nel mio lavoro ho deciso di mettercela tutta per tutti coloro che credono ancora nella sana e pulita Politica.Per questo motivo rivolgo il mio appello a tutta la cittadinanza tranese e invito tutti a votarmi, a votare un giovane commerciante tranese che crede nel cambiamento, e crede nella sana politica, ad un giovane candidato che vuole stare al fianco del cittadino più debole.Per questo motivo il 20 e 21 Settembre chiedo di votare per Trani Sociale al consiglio comunale con Amedeo Bottaro Sindaco e di scrivere Santoro.