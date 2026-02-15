Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta" di Aldo Tarricone

Non è stato un semplice incontro letterario, ma una vera e propria immersione nei meccanismi complessi e talvolta contraddittori della cronaca nera italiana. Venerdì 13 febbraio 2026, la cornice intima e suggestiva del Teatro Mimesis di Trani ha ospitato una serata dedicata all'analisi del caso di Sarah Scazzi, partendo dalle pagine del libro L'Altra Verità.Protagonista della serata, autore e investigatore privato, che ha portato all'attenzione del pubblico una ricostruzione alternativa e rigorosa dei fatti di Avetrana. Grazie alla sua esperienza sul campo, Tarricone ha guidato la platea – accorsa numerosa per l'occasione – attraverso un'analisi documentata, accendendo i riflettori su elementi investigativi spesso trascurati dai grandi circuiti mediatici.- A rendere l'incontro particolarmente dinamico è stato il confronto conIl noto conduttore televisivo e speaker radiofonico ha saputo tessere un dialogo serrato con l'autore, alternando momenti di approfondimento tecnico a riflessioni più profonde sulla sensibilità umana legata a una tragedia che ha segnato il Paese. La professionalità di Dalsogno ha permesso di mantenere un ritmo incalzante, trasformando la presentazione in un'esperienza coinvolgente per i presenti.Il successo dell'evento, testimoniato dalla folta partecipazione, è frutto di un'accurata macchina organizzativa. Al termine della serata, un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dottoressa, che ha curato il coordinamento dell'iniziativa, riuscendo a creare uno spazio di confronto civile e attento su un tema così delicato.L'appuntamento al Teatro Mimesis ha confermato quanto sia ancora vivo l'interesse collettivo per la ricerca di una verità che vada oltre le sentenze e le narrazioni superficiali, riaffermando il ruolo del teatro come luogo di approfondimento e coscienza critica.