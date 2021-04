Delle Donne: «A Trani siamo riusciti a mettere in piedi una macchina da guerra»

«Da oggi abbiamo finalmente avviato la vaccinazione di massa. Grazie alla collaborazione iperattiva e perfetta col Comune di Trani siamo riusciti a mettere in piedi una macchina da guerra, sostenuta dalla dottoressa Albrizio e da tutti quanti i medici ed infermieri che stanno collaborando da un bel po' di mesi».Sono le parole del direttore generale dell'Asl Bat, quest'oggi in visita oggi in visita all'hub vaccinale di Trani. Una visita non casuale ma che avviene in concomitanza con l'avvio in Puglia della campagna vaccinale per tutti i cittadini di età compresa tra i 79 e 60 anniOggi si parte con i cittadini pugliesi senza fragilità di 79 anni (nati nel 1942). Domani 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943). Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.Man mano che gli slot verranno saturati sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità per presentarsi agli hub per la vaccinazione. Si prega pertanto i cittadini che non rientrano nelle fasce di età indicate a non presentarsi presso gli hub vaccinali e ad attendere lo sblocco della loro annualità.