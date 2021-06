Depuratore, l’aria insalubre infesta l’intero quartiere nord di Trani

Con l'arrivo dell'estate e del clima torrido che in questi giorni sta colpendo tutto il meridione, ritorna l'annoso problema dei cattivi odori che investono l'intera parte nord della città.A farne le spese sono i cittadini e i commercianti che ormai da tempo convivono con gli sgradevoli odori provenienti dal depuratore situato in Via dei Finanzieri. Come denunciato da molti residenti, l'odore nauseante, soprattutto nelle ore mattutine, costringe le persone a sigillarsi in casa, limitando al massimo le uscite.Non va meglio neanche alle attività commerciali collocate nella medesima zona, si pensi ai Bar, pizzerie e negozi, che con estrema difficoltà cercano di fronteggiare il fastidiosissimo odore.È evidente, pertanto, che si tratta di un problema che richiede l'interessamento dell'amministrazione comunale e non solo, al fine di individuare una soluzione che ridia dignità a questa parte di città.