Desiderio esaudito per Ron: ritrovati i suoi parenti e le sue radici a Trani

Desiderio realizzato per Ron che aveva dichiarato alcune settimane fa di essere alla ricerca delle sue radici due. l'amministrazione comunale si è messa in moto per ricostruire l'albero genealogico del noto cantante che questa mattina sei stato consegnato in un atmosfera di festa, emozione e abbracci.Con l'occasione è stato annunciato il concerto del cantante- che con grandi orgoglio potrà definirsi tranese a tutti gli effetti - il 18 agosto nella sua cittàAl cantante donato il libro rosso dell'università di Trani e una passeggiata nella cattedrale.