“Di Leo candidato di spessore per contribuire alla vittoria della Lega"

Consegnate le liste per le elezioni politiche 2022 è tempo di fare dei bilanci. Gianni di Leo, già capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, sarà l'unico esponente del centrodestra tranese a correre per l'elezione alla Camera dei Deputati in questa competizione elettorale."Il riconoscimento nazionale per l'impegno del Consigliere di Leo arriva dopo una intensa attività di opposizione, sui media e sui social, nonché in Consiglio Comunale, dove il Consigliere della Lega si è fatto sentire per le sue battaglie, spiccando fra i più attivi del centro-destra tranese.L'opposizione attenta, costante e anche quando necessario piccata della Lega tranese e del suo rappresentante in Consiglio Comunale Gianni di Leo è stata notata e apprezzata dai vertici nazionali e locali della Lega; a supporto della comunità di Destra che la Lega tranese rappresenta e del lavoro svolto da Gianni di Leo, che è stato anche il primo Consigliere Comunale ad essere eletto dalla Lega a Trani, è arrivato l'importante riconoscimento dell'inserimento nelle liste per l'elezione alla Camera dei Deputati.Fra i primi a congratularsi con il Consigliere Di Leo, c'è il Segretario Provinciale della Lega, Ruggiero Grimaldi, Vice Presidente del Consiglio Comunale della Città di Barletta: "La candidatura dell'amico Gianni di Leo rappresenta il riconoscimento per il lavoro che ha svolto in questi anni a Trani e per la squadra della Lega BAT, che si impegnerà al massimo per sostenere Gianni e per portare il centrodestra alla vittoria nazionale e sul nostro territorio."Fra le battaglie più importanti della comunità della Lega tranese, portate avanti dal Consigliere Gianni di Leo, ci sono sicuramente quella sul Pin.Qua, tema caldissimo sul quale sono stati fatti anche dei manifesti di denuncia, che hanno impedito la costruzione di 100 appartamenti al posto di strutture destinate ad edilizia giudiziaria. Anche su cultura e ambiente sono da ricordare le battaglie di Di Leo riguardo la chiusura del Cinema Impero, che ha lasciato la città sprovvista di un cinema, e sullo spinoso tema dell'Impianto di trattamento del percolato, tema sul quale la Lega ha fin da subito alzato le barricate per difendere il territorio tranese. Senza dimenticare, fra i tanti temi trattati durante l'intensa attività di opposizione, la situazione di immobili lasciati in stato di abbandono e pericolanti come l'ex Distilleria Angelini, Palazzo Longobardi, la Lampara, la struttura dell'ex Pizzeria da Felice, nonché l'essere stato primo firmatario della delibera sull'Archivio di Stato.Per ultimo, e non sicuramente per importanza, le denunce sulla situazione della costa tranese, delle ringhiere arrugginite e pericolanti del lungomare (o mancanti perché cadute come nel caso della baia di Capo Colonna) nonché la forte opposizione sull'operato dell'Amministrazione relativamente alla situazione spiagge, alcune rese impraticabili a causa dei materiali usati per i lavori.Gli elettori tranesi quindi, se vorranno votare per un loro concittadino, potranno scegliere tra Debora Ciliento, candidata nel centro-sinistra ed espressione dell'attuale amministrazione comunale e Gianni di Leo, candidato della Lega nella coalizione di centro-destra e, in questa competizione elettorale, unico rappresentante dell'opposizione cittadina".