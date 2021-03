Di Leo: "Salvaguardiamo le nostre società comunali"

"Ieri un consigliere comunale di maggioranza ha lamentato del regno della Banda Bassotti, gruppo che comanderebbe il comune e non tollererebbe intromissioni nelle decisioni.Oggi quattro consiglieri comunali di maggioranza, all'unisono, riferiscono pubblicamente di non riuscire ad ottenere le carte del project financing sui parcheggi presentato dal privato napoletano.Ma che le vogliono a fare queste carte, se tutto è già deciso? Alzate la manina in consiglio comunale e basta; questo è il compito che qualcuno vi ha assegnato. Noi inviteremo invece a riflettere sul perché non si intende operare sulla configurazione aziendale di AMET spa per consentire un affidamento "in house".Perché non salvaguardiamo le nostre società comunali, che invece stanno depauperando in modo indecoroso, putroppo (e questo mi fa male) nella indifferenza di chi è stato votato per salvaguardarle e gestirle in modo efficiente?Più che riferirsi ai fumetti, forse sarebbe meglio riferirsi alla cinematografia. Il futuro dei tranesi è guardarsi "ocean's eleven", previa recensione e trama pubblicati sulla PRAVDA ".