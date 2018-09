Dialoghi di Trani, nelle attività commerciali arrivano i totem promozionali

tra i pochi Eventi capaci di attirare un flusso turistico qualificato con ricadute diffuse per l'economia locale e regionale.

con costi a carico del neo costituito Distretto Urbano del Commercio di Trani)

in un'ottica di condivisione e promozione della iniziativa per lo sviluppo economico – turistico del territorio,

passeranno incaricati della Organizzazione della manifestazione per consegnarvi i suddetti piccoli totem promozionali, unitamente alla presente nota di Confesercenti e Confcommercio.

accoglierli ed ascoltare le loro indicazioni, cercando di mettere in bella evidenza il totem che vi sarà consegnato.

Gentilissimi commercianti ed operatori turistici Tranesi,come ormai tradizione anche quest'anno si svolgeranno,giunta ormai alla, ricevendo riconoscimenti e premi quali l' annuale medaglia di rappresentanza conferita, unitamente all'Alto Patronato alla iniziativa, dal Presidente della Repubblica; il premio "Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"; il patrocinio della Commissione Europea – Rappresentanza Italia ed altri di livello anche internazionale."I Dialoghi di Trani", dunque, hanno, nel tempo, acquisito un posto consolidato nel panorama nazionale delle manifestazioni culturali, diventando un caposaldo degli eventi patrocinati dalla Regione Puglia,L'Organizzazione dei Dialoghi, contattando le scriventi, ci ha coinvolti, unitamente all'Amministrazione Comunale, al fine di supportare, anche attraverso un piccolo ns. intervento Associativo, l'importante e pregevole manifestazione.Abbiamo dunque pensato di dareprovvedendo a fardaoltre che di coinvolgimento fattivo nella diffusione delle notizie relative alla manifestazione ed alle bellezze turistiche della Città.Vi preannunciamo pertanto che, nei prossimi giorni,Vi chiediamo, cortesemente, diCerti di un vostro fattivo coinvolgimento e partecipazione,vi si ringrazia anticipatamente per l'attenzione prestata e per la collaborazione che saprete offrire.