“Difesa personale, prevenzione del bullismo e sicurezza sociale”: il nuovo progetto della Bovio Rocca Palumbo

Gli alunni della Scuola Rocca Bovio Palumbo stanno realizzando il progetto "difesa personale". Il Progetto presentato è perfettamente coerente con quanto previsto dalla Legge 107 del 13/07/2015, Art. 1 comma 7, in particolare con riferimento: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e prevenzione del bullismo e di ogni forma di discriminazione di genere. La scelta di inserire la difesa personale nelle lezioni di scienze motorie deriva dal fatto che la scuola rappresenta un contesto ottimale per realizzare l'attività volte alla prevenzione di situazioni di rischio. Il progetto si prefigge, inoltre, di stimolare i giovani più restii alla attività motoria e di incanalare e guidare l'energia e i comportamenti dei ragazzi più esuberanti. Occorre precisare che il concetto di difesa personale in questo progetto deve essere inteso soprattutto come la capacità di essere attivi mettendo in condizione i ragazzi e le ragazze di reagire prontamente a qualsiasi tipo di aggressione, fisica e verbale, nella maniera appropriata entro i limiti consentiti dal vivere civile. L'attività intende rafforzare, attraverso la presentazione di tecniche di difesa, il senso di autostima e la sicurezza in se stessi. Attraverso una migliore percezione del proprio corpo, gli alunni conosceranno modalità di difesa in un'ottica di educazione civica e di educazione alla legalità. Comportarsi educatamente, con rispetto nei confronti degli altri, mantenendo la calma, significa essere in grado di evitare o di gestire senza danni situazioni di confronto verbale o di scontro fisico che possono capitare a chiunque, in qualsiasi momento. Affrontare queste situazioni nel modo sbagliato può causare problemi a livello di lesioni fisiche, rimorsi di coscienza, conseguenze legali, che possono compromettere per sempre la vita di una persona. Il progetto viene svolto, in orario curricolare nelle ore di scienze motorie in compresenza con l'esperto il M° Mastrulli.